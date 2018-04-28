Медведев пригласил Обаму посмотреть на обещанные им "клочья" от экономики России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригласил бывшего президента США Барака Обаму приехать в РФ, чтобы посмотреть на "разорванную в клочья" экономику РФ.
— Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья, — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 1". — Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья.
Напомним, Барак Обама в 2015 году сделал громкое заявление о том, что экономика России "разорвана в клочья" после введения санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Он также уверял, что Россия оказалась в международной изоляции.
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