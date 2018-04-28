В Кремле ориентируются на заявления по итогам встречи Трампа и Меркель

Ранее немецкий канцлер заявила, что Германия и США вместе оценивают эффект наложенных на Россию санкций.

Кремль не располагает информацией о том, обсуждался ли вред санкций против России на встрече лидеров ФРГ и США Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы также ориентируемся на заявления, которые были сделаны по итогам встречи. Пока больше информации мы не получали, — отметил он.

При этом он добавил, что в ряде стран, в том числе и Германии, официальные лица высказываются о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идёт в ущерб интересам европейского бизнеса.

Как писал Лайф, ранее Ангела Меркель заявила, что Германия и США вместе оценивают эффект наложенных на Россию санкций.