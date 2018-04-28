Песков надеется, что американцы прочитают доклад конгресса по "российскому делу"

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Песков надеется, что американцы прочитают доклад конгресса по "российскому делу"

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Фото: ©Flickr/Tony Alter 

Конгрессмены не нашли свидетельств "сговора" между Трампом и Россией и официально отразили эту позицию в своём докладе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад американского конгресса, в котором отрицается сговор между предвыборным штабом главы Штатов и Правительством России.

— Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает. Иногда складывается впечатление, что их делают не для того, чтобы читать. Если найдут любознательные следопыты, они будут изумлены, начнут удивляться, отчего эта истерика началась, — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что комитет Конгресса США не нашёл никаких свидетельств "сговора" между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Правительством России. Также не обнаружено доказательств того, что помощники Трампа участвовали во взломе и публикации данных Хиллари Клинтон.

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