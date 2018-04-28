"Верю". В Иванове школьник ранил себя кинжалом, играя Отелло в спектакле

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении учительницы.

Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Иванова возбудили уголовное дело в отношении педагога одной из школ города о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности.

— По данным следствия, 23 апреля во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, играя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Указанный кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома, — отмечается в сообщении.

Мальчика немедленно направили в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние подростка оценивают как тяжёлое, угрозы жизни нет.