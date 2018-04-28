Путин проведёт заседание набсовета оргкомитета "Россия-2018"

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Путин проведёт заседание набсовета оргкомитета "Россия-2018"

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин обсудит ход подготовки к чемпионату мира по футболу — 3 мая глава государства проведёт заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

— 3 мая обширная рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки чемпионата мира по футболу, — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, мундиаль 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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