Песков призвал бороться с угрозами, не нарушая свободы Интернета

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Песков призвал бороться с угрозами, не нарушая свободы Интернета

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил позицию российского лидера Владимира Путина о том, что с угрозами в Сети необходимо бороться, не нарушая свободы Интернета.

— Вы знаете позицию Владимира Путина относительно того, что с угрозами, которые живут на пространстве Интернета и связаны с терроризмом, торговлей наркотиками, с проституцией, тоже нужно бороться, искать способы, но не угрожая свободе Интернета, — заявил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер говорил о том, что цифровая экономика не может развиваться "в условиях какой-то ограниченной системы".

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