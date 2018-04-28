Песков призвал бороться с угрозами, не нарушая свободы Интернета

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил позицию российского лидера Владимира Путина о том, что с угрозами в Сети необходимо бороться, не нарушая свободы Интернета.

— Вы знаете позицию Владимира Путина относительно того, что с угрозами, которые живут на пространстве Интернета и связаны с терроризмом, торговлей наркотиками, с проституцией, тоже нужно бороться, искать способы, но не угрожая свободе Интернета, — заявил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер говорил о том, что цифровая экономика не может развиваться "в условиях какой-то ограниченной системы".