Путин обсудит с Калягиным вопросы развития театра

Президент Владимир Путин встретится с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что он (президент. — Прим. ред.) поддерживает очень тёплые и деловые отношения с Александром Калягиным в его ипостаси ещё председателя Союза театральных деятелей. Они сегодня планируют встретиться, чтобы поговорить по театральным делам, — проинформировал представитель Кремля.

Напомним, что в декабре 2017 года в рамках заседания Совета по культуре и искусству Калягин пожаловался Путину, что сейчас законодательство "скорее мешает, чем способствует творчеству". Он рассказал, как ругаются директора детских театров, которые вынуждены заполнять различные циркуляры, в числе которых и анкеты мониторинга исполнения детского репертуара с возрастными ограничениями.