Песков заявил, что кабмин не призывал снизить активность в СМИ до инаугурации

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Песков заявил, что кабмин не призывал снизить активность в СМИ до инаугурации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Правительству не было рекомендовано "снизить медийную активность" до инаугурации президента в мае. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что "это не так".

Он пояснил, что "президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на какие-то электоральные или бюрократические циклы".

— Президент всегда говорит и требует, несмотря ни на праздники, ни на что, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно, — сказал Песков.

Вторым фактором он назвал то, что это сообщение "просто не соответствует действительности".

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