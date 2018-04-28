Песков заявил, что кабмин не призывал снизить активность в СМИ до инаугурации

Правительству не было рекомендовано "снизить медийную активность" до инаугурации президента в мае. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что "это не так".
Он пояснил, что "президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на какие-то электоральные или бюрократические циклы".
— Президент всегда говорит и требует, несмотря ни на праздники, ни на что, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно, — сказал Песков.
Вторым фактором он назвал то, что это сообщение "просто не соответствует действительности".
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