В Москве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается порывистый ветер и грозы. Во второй половине дня в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий сообщили в московском метеобюро.

— С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами гроза, — сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Специалист метеобюро пояснил, что столбики термометра в Москве поднимутся до 17 градусов тепла, в Подмосковье — до +19 градусов. Также местами пройдёт небольшой дождь.