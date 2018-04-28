Китайский военный самолёт нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи

В КНР заявили о проведении "нормальной" лётной подготовки в рамках международного права.

Военный самолёт КНР вошёл сегодня примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) в опознавательную зону средств ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов, отметив, что самолёт покинул зону почти через четыре часа.

В связи с этим были подняты несколько истребителей южнокорейских ВВС для отслеживания перемещения китайского самолёта. В то же время в КНР заявили о проведении "нормальной" лётной подготовки в международном воздушном пространстве в рамках международного права.