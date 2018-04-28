Китайский военный самолёт нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Читайте также

Китайский военный самолёт нарушил опознавательную зону ПВО Южной Кореи

20
В КНР заявили о проведении "нормальной" лётной подготовки в рамках международного права.

Военный самолёт КНР вошёл сегодня примерно в 10:44 по местному времени (04:44 мск) в опознавательную зону средств ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов, отметив, что самолёт покинул зону почти через четыре часа.

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-воздушные_силы_Китайской_Народной_Республики#/media/File:PLAAF_Xian_HY-6_Li_Pang.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

В связи с этим были подняты несколько истребителей южнокорейских ВВС для отслеживания перемещения китайского самолёта. В то же время в КНР заявили о проведении "нормальной" лётной подготовки в международном воздушном пространстве в рамках международного права.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×