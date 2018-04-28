Песков заявил о незыблемости сделки по иранской атомной программе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Ираном главным является незыблемость Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе (СВПД).

— Главное — это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога, — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле знают позицию европейских коллег по поводу того, что сделка должна быть сохранена.

— Любое продолжение и совершенствование ситуации в плане дальнейшего регулирования может осуществляться только на базе чего-то субстантивного. И вот это что-то субстантивное — это как раз СВПД, — отметил Песков.