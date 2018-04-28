Кассирша Бузова, бомж Лепс. Киркоров представил новый клип с "нежданчиками"

Филипп Киркоров представил клип на новую песню "Цвет настроения синий", которая ещё до выхода видео породила в соцсетях флешмоб: пользователи, вдохновлённые необычным названием, выкладывали собственные варианты ролика. В итоге кадры превзошли все ожидания — удивил не только звёздный состав, но и само действие. Презентация клипа состоялась в ночном эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант".

В ролике 50-летний Киркоров выступает в роли современного тинейджера в парике, напоминающем причёску рэпера Face. Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина, Николай Басков и Григорий Лепс — в образе бомжей, Тимати — многодетного отца-кавказца. Кроме того, в видео рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, Слава КПСС, играет мальчика-мажора из модного клуба, автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров — разносчика пиццы. Также в клипе засветились продюсер Яна Рудковская с сыном и Иван Ургант.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Апр 2018 в 12:06 PDT

Первая часть ролика завершается кадрами из метро: Киркоров возвращается домой и неожиданно видит у двери даму с причёской и образом, как у его бывшей жены Аллы Пугачёвой. Во второй части Ургант в роли клипмейкера пересказывает сидящему в гримёрке Киркорову сюжет нового клипа.

Отметим, что креативным продюсером клипа "Цвет настроения синий" выступил Иван Ургант.