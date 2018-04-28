Челябинских ветеранов привезли к Вечному огню на машинах похоронной службы

Как отнеслись к поездке на катафалке сами участники мероприятия, пока не известно.

Челябинских ветеранов привезли на церемонию возложения цветов у Вечного огня на микроавтобусах местного похоронного бюро "Долг". Фотографии странной процессии опубликованы в телеграм-канале "Кутикулы".

Администрация города анонсировала, что данное мероприятие приурочено к наступающему Дню Победы и будет проходить в рамках акции "Маршрут памяти" под руководством общественного объединения "Люди долга".

Местные журналисты, обратившись к базе ЕГРЮЛ, выяснили, что руководство организации "Люди долга" и похоронного бюро "Долг" — это одни и те же люди. Этим и объясняется выбор транспорта для развоза участников мероприятия.

Как отнеслись к поездке в ритуальном микроавтобусе сами ветераны, пока не известно.