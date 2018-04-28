Оргкомитет ЧМ-2018 просит Минспорта изменить требования к подготовке контролёров

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 обратился в Министерство спорта РФ с просьбой отменить требование об обязательном прохождении стажировки контролёрами мундиаля, передаёт телеграм-канал "Мутко против".

Сейчас, по приказу Минспорта, для получения удостоверения на работу на первенстве все контролёры должны иметь минимальный опыт работы на спортивных мероприятиях — хотя бы на одном турнире.

По словам авторов телеграм-канала, в марте сразу несколько регионов России жаловались, что оргкомитет заставляет их заключать контракты с фирмами-подрядчиками, которые не в состоянии предоставить контролёров с опытом работы. В итоге оргкомитет попросил министра спорта поменять существующие требования.

Обращение к Минспорта подтвердили и в самом оргкомитете. Там просьбу смягчить требования объясняют тем, что во многих городах просто нет такого количества мероприятий для стажировки полутора тысяч человек.