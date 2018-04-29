Во время секса и с особой жестокостью. Как учёные убивают людей

"Датского Илона Маска" Петера Мадсена приговорили к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль. Впрочем, он далеко не первый учёный, который расправился с человеком крайне жестоким способом.

Мадсен был крайне популярен в Дании: первый краудфандинговый миллионер в мире, который построил собственную подводную лодку "Наутилус". Потом он решил полететь в космос на собственной ракете...

Ким Валль предложила Мадсену встретиться и сделать большое интервью. Он согласился и даже пригласил прокатиться на "Наутилусе" — так эффектнее будет. 10 августа 2017 года она поднялась на борт. Больше живой журналистку не видели.

Как позже выяснилось, её изнасиловали и убили с особой жестокостью. Причём о сексуальных отклонениях Мадсена знал и автор книги о нём Томас Джурсинг. Однако, по его словам, предположить, что дойдёт до изнасилования и убийства, было невозможно.

Нельзя было предположить подобное и в отношении других учёных, которые жестоко расправлялись со своими жертвами и самими собой.

Во время секс-игры

Профессор Северо-Западного университета Виндам Латем и финансовый чиновник Оксфордского Университета Эндрю Уоррен в прошлом году попали под подозрение в убийстве. Как сообщалось, их жертва Трентон Джеймс Корнелл-Дюранлю получил более 40 ножевых ранений в верхнюю часть тела.

Как выяснили следователи, работники вузов в онлайн-чате договорились расправиться с кем-то во время сексуальной игры, а после покончить с собой. Несколько месяцев они обсуждали идею, и вот Латем заплатил за билет для Уоррена и встретил его в аэропорту в Чикаго.

Мужчины на следующий день пробрались в квартиру 26-летнего бойфренда Латема, который в тот момент спал, сняли с него одеяло и стали колоть ножом — позже полиция зафиксировала более 70 ударов. Совершать суицид они не стали, а через восемь часов сдались полиции. Разбирательство по этому резонансному делу идёт до сих пор.

Самоубийство

В 2014 году один из ведущих японских учёных-исследователей, 52-летний Йошики Сасаи, совершил самоубийство. Мужчина был соавтором работ по стволовым клеткам. В частности, он был одним из авторов статей, где указывалось, что есть революционный метод получения стволовых клеток путём помещения их в кислую среду.

После этого поднялась волна критики. Сообщалось даже о подлоге: PR-служба компании RIKEN запустила тестирование результатов работы, привлекла независимых экспертов, которые обнаружили в публикациях признаки подтасовки рисунков и использования одного и того же изображения дважды. Для учёного требовали наказания. Специалисты же настаивали, что ошибка произошла непредумышленно.

Убил родного деда

В декабре 2012 года доцент кафедры философии, социологии и психологии Вятского государственного университета (ВятГУ) Михаил Долгушин получил девять с половиной лет лишения свободы после того, как задушил во время обеденного перерыва родного дедушку — ветерана Великой Отечественной войны.

Сообщалось, что доцент убил 88-летнего деда "из чувства сострадания". Родственник страдал онкологическим заболеванием и якобы просил прекратить его мучения. Доцент ушёл на обед днём и задушил родственника. На суде Долгушин говорил, что дедушка не раз просил его об этом.

Стрелял в проституток из арбалета

В 2010 году британский учёный Стивен Гриффитс, который занимался исследованием поведения серийных маньяков, был арестован по подозрению в убийстве трёх проституток. В Брэдфорде поползли слухи, что мужчина стреляет из арбалета в представительниц этой профессии.

Позже оказалось, что Гриффитс убил трёх проституток из арбалета. Полицейские также пришли к выводу, что отсутствующие части тела у одной из жертв кто-то выбросил в мусорный бак или съел.

По версии следствия, тела он расчленял у себя в комнате. Причём как минимум в одном из преступлений был использован самурайский меч.

Убил жену молотком

Эта история произошла в Кирове в 2005 году. 28-летний сотрудник Института микробиологии Денис Подоплелов убил свою 27-летнюю жену молотком, а после заявил о её пропаже в милицию.

Когда оперативники прибыли в квартиру учёного, они нашли следы крови. Во время допроса мужчина признался, что ударил жену молотком по голове во время семейной ссоры. Тело он отвёз в свой гараж, чтобы скрыть следы. У пары остались дети 1998 и 2004 года рождения.