СМИ: "Убийца авианосцев" примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге

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СМИ: "Убийца авианосцев" примет участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге

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Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в параде в Северной столице примут участие порядка 40 военных кораблей.

Атомный подводный ракетоносец проекта 949А "Антей", который носит неофициальное название "убийца авианосцев", примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Одними из участников парада также станут фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", а также ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что в параде в Санкт-Петербурге будет задействовано порядка 40 боевых кораблей, в их числе — 18 новейших, а также 25 самолётов и вертолётов.

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