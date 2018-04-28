Президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра, поддержав идею худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина.

— Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра, — заявил российский лидер.

— Ура! Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив, — заявил в ответ Калягин.

Президент добавил, что теперь необходимо проработать программу и показать ему идеи.