В США полицейский послал свои обнажённые снимки нарушительнице и лишился работы

Мужчине пришлось пройти обследование в психиатрической клинике, однако о её результатах не сообщается.

В США офицер полиции Доминик Деджулио был вынужден уйти в отставку после того, как отправил свои обнажённые снимки нарушительнице ПДД Мишель Беннингер. Как сообщает The New York Post, мужчине также пришлось пройти обследование в психиатрической клинике.

Отмечается, что полицейский оштрафовал женщину за превышение скорости, а после слушания в суде нашёл её номер телефона в материалах дела. Сначала офицер поздоровался с потерпевшей и спросил, как у неё дела, а затем выслал ей по меньшей мере шесть фотографий из раздевалки полицейского участка, в том числе таких, где он в возбуждённом состоянии.

— Какая-нибудь 18-летняя девчонка, может, и испугалась бы, но мне 40, я с таким могу справиться, — заявила Беннингер, которая не стала подавать в суд на Деджулио, а решила пожаловаться его начальству.

Впоследствии мужчина уволился по собственному желанию, а в полицейском управлении отметили, что не сожалеют о его уходе.