На первомайские демонстрации в Москве выйдут до 130 тысяч человек

Самая крупная акция состоится на Красной площади, которая будет насчитывать порядка 120 тысяч участников.

В первомайских демонстрациях в Москве могут принять участие до 130 тысяч человек. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

— На 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединённые. Шествия будут проходить в семи местах. Мероприятия пройдут по всему городу, — рассказал чиновник.

Как отметили в департаменте, наиболее крупной будет первомайская акция на Красной площади, где соберётся Московская федерация профсоюзов. Колонна, которая будет насчитывать до 120 тысяч человек, начнёт демонстрацию в 8:30 мск на Васильевском спуске.

Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах в центре Москвы перекроют из-за праздничных демонстраций 1 Мая.