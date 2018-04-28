Астрономы рассказали, ждать ли магнитные бури на майские праздники

Из-за прохождения Земли через области солнечного ветра в мае прогнозируется два периода возмущений магнитного поля.

Геомагнитная обстановка на майских праздниках будет спокойная. По крайней мере, так пообещали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

— В мае ожидается продолжение тренда на ослабление солнечной активности, наблюдающегося в последние несколько месяцев, — следует из прогноза солнечной активности и космической погоды.

В частности, уточняется, что геомагнитная обстановка ожидается спокойной с 1 по 8 мая, с 9 по 16 мая, а также с 29 по 31 мая.

Астрономы отмечают, что в течение месяца индекс вспышечной активности Солнца будет в диапазоне 0–2,5, что говорит о "зелёной" и спокойной зоне. На 7–8 мая и с 17 по 18 мая прогнозируется два периода возмущений магнитного поля. Они связаны с прохождением Земли через области солнечного ветра.

Учёные также заметили, что магнитная буря 17 мая будет "рекуррентной" по отношению к недавней сильной буре, которая произошла 20 апреля и поставила рекорд.