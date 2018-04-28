В Ярославле мужчина зарезал пожилую мать на глазах у своей возлюбленной

Девушка, ставшая свидетелем конфликта между родственниками, а затем и самой трагедии, вызвала полицию.

В Ярославле 41-летний мужчина зарезал 68-летнюю мать на глазах у своей девушки. Инцидент произошёл во время застолья, когда между подозреваемым и его матерью вспыхнул конфликт. Преступник схватил кухонный нож и воткнул в грудь пожилой женщины. Жертва скончалась на месте от полученных ранений. А возлюбленная убийцы, которая видела, как всё произошло, вызвала полицию.

В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области отметили, что ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжких телесных повреждений с последующей смертью потерпевшего. На свободу он вышел в 2016 году. Убийца задержан и помещён под стражу.