Медведев предложил ввести индивидуальные санкции против американцев

По мнению главы правительства, этот шаг станет абсолютно симметричным ответом на действия США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ввести индивидуальные ограничительные меры в отношении граждан США, что станет контрсанкциями на действия Штатов.

— Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится. И у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть, — заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

По словам главы правительства, этот шаг станет абсолютно симметричным ответом на действия Штатов. Однако он также призывает не распространять меры на целые сектора и не вводить автоматический характер.

Как уже сообщал Лайф, Минфин США ввёл санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников.