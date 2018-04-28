МИД РФ предупредил о рисках захвата судов украинскими силовиками

Министерство внутренних дел России предупредило российские судовые компании о рисках захвата судов Украиной.
— МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами, — говорится в сообщении ведомства.
Поводом для этого стали "провокационные действия властей Украины в отношении российских судов и граждан РФ". Речь идёт, в частности, о захвате в Азовском море российского рыболовецкого судна "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Моряков удерживали на борту в течение 10 дней.
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