Ночную иллюминацию включили на арках Крымского моста — видео

На Крымском мосту провели тестирование архитектурной подсветки, сообщает официальный инфоцентр переправы. Арки моста подсветили тремя различными цветами.
Как сообщили в инфоцентре, проект предусматривает статичную подсветку. Автодорожная арка будет подсвечена синим, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.
На полную подсветка заработает уже после открытия моста, которое запланировано на вторую половину мая.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени