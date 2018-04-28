Ночную иллюминацию включили на арках Крымского моста — видео

Читайте также

Ночную иллюминацию включили на арках Крымского моста — видео

1203

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

На Крымском мосту провели тестирование архитектурной подсветки, сообщает официальный инфоцентр переправы. Арки моста подсветили тремя различными цветами.

Как сообщили в инфоцентре, проект предусматривает статичную подсветку. Автодорожная арка будет подсвечена синим, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.

<p>Фото: инфоцентр &#34;Крымский мост&#34;</p>

На полную подсветка заработает уже после открытия моста, которое запланировано на вторую половину мая.

<p>Фото: инфоцентр &#34;Крымский мост&#34;</p>

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×