В центре Санкт-Петербурга обнаружили фрагменты самолёта времён ВОВ

Фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Как уточняется, обломки были найдены на территории Ленэкспо при проведении строительных работ. Дальнейшие раскопки показали, что самолёт полностью расположен в земле. Сейчас на место были приглашены военные отдельного батальона ЗВО. Они займутся проведением очистки местности от взрывоопасных предметов, которые могли находиться на борту воздушного судна.
Кроме того, будет проведена идентификация, чтобы в дальнейшем определить судьбу экипажа.
Предположительно, самолёт входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда.
После изучения фрагменты будут отправлены на реставрацию.
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