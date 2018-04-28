В центре Санкт-Петербурга обнаружили фрагменты самолёта времён ВОВ

Предположительно, воздушное судно входило в состав Балтийского флота и принимало участие в обороне Ленинграда.

Фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Как уточняется, обломки были найдены на территории Ленэкспо при проведении строительных работ. Дальнейшие раскопки показали, что самолёт полностью расположен в земле. Сейчас на место были приглашены военные отдельного батальона ЗВО. Они займутся проведением очистки местности от взрывоопасных предметов, которые могли находиться на борту воздушного судна.

Кроме того, будет проведена идентификация, чтобы в дальнейшем определить судьбу экипажа.

Предположительно, самолёт входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда.

После изучения фрагменты будут отправлены на реставрацию.