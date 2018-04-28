Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился в Мурманск

В столице Заполярья его заправят и отбуксируют в арктический морской порт Певек Чукотского АО.

Балтийский завод отправил первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" из Петербурга в Мурманск для загрузки ядерным топливом. Как сообщили в пресс-службе предприятия, плавучий энергоблок пройдёт через Балтийское, Северное, Норвежское моря и по Северному Ледовитому океану.

Буксировать ПАТЭС будут предельно медленно — со скоростью в 3,5 узла (7 километров в час. — Прим. ред.). "Академик Ломоносов" доберётся до Мурманска в середине мая. До 1 августа 2019 года энергоблок уже с загруженным ядерным топливом отбуксируют из Мурманска в арктический морской порт Певек Чукотского АО. Стоимость его "доставки" составляет 474,7 миллиона рублей.

"Академик Ломоносов" является уникальным совместным проектом государственной корпорации "Росатом", ОАО "Балтийского завода" и ОАО "Малая энергетика". Ожидается, что ПАТЭС полностью обеспечит потребности в энергетике районов Чукотки уже в ближайший год.