У верблюдов обнаружили "болезнь зомби", которой может заразиться человек

Речь идёт о губчатой энцефалопатии, которая приводит к дегенеративным изменениям в головном мозге и в большинстве случаев приводит к смерти.

Европейские ветеринары обнаружили несколько ферм на севере Алжира, где содержатся верблюды с губчатой энцефалопатией — страшным заболеванием мозга, которое нередко приводит к смерти. Заражёнными оказались три процента от общего числа исследованных особей — по меркам науки большая цифра.

Симптомы этого заболевания связаны с дегенеративными изменениями в области головного мозга, вызванными молекулами прионных белков. Инфицированные клетки начинают замещать в организме состав здорового вещества. Как итог — мозговые функции деградируют, происходит обездвиживание и последующая смерть заболевшей особи.

Из-за специфических симптомов губчатую энцефалопатию иногда называют "болезнью зомби". Дело в том, что больное животное впадает в бурную агрессию и представляет опасность для окружающих. На второй стадии, когда мозг начинает терять свои функции, у инфицированных особей нарушается координация движений, они отказываются от еды и взаимодействия с внешним миром, бесцельно бродят на подгибающихся ногах, пока не падают замертво.

Отметим, что сама по себе "болезнь зомби" известна с 1986 года, когда в Великобритании от стремительно развивающейся инфекции погибло много рогатого скота. Но вот случаев заражения у верблюдов до настоящего момента известно не было.

Источник заражения при этом остаётся неизвестным: если бы инфекцию завезли из Европы в костной муке для корма скота, то первыми её жертвами стали бы домашние коровы, а этого не произошло.

Опасность заражения для человека тоже есть. Причём если ранее говорилось о существовании межвидовых барьеров, то есть передача от коровы или овцы к человеку отрицалась, то на сегодняшний день считается, что прионы могут передаваться от любого инфицированного животного или человека. Причиной может быть употребление в пищу мяса больного животного или использование биологических тканей животных и человека (препараты крови, пересадка роговицы или твёрдой мозговой оболочки и тому подобное).