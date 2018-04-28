Штрафом могут не отделаться. В Кирове наказали напавших на ДПС пьяных девушек

Сейчас материалы по делу направлены в Следственный комитет и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Три пьяные девушки, которые напали на сотрудников дорожно-патрульной службы в Кирове, на данный момент отделались штрафами. Об этом Лайфу сообщил начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

— К административной ответственности за мелкое хулиганство были привлечены три девушки, судом им назначены денежные штрафы, — сказал он.

Баранцев добавил, что также материалы были направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям о "применении насилия в отношении представителя власти" и "оскорблении представителя власти".

Ранее сообщалось, что компания, состоявшая из пьяных девушек, напала на сотрудников дорожно-патрульной службы. Всё началось с того, что соседи пожаловались на шум из-за вечеринки. На вызов приехали работники ДПС, так как все экипажи патрульно-постовой службы были заняты.