"Душа твоя". Незадолго до убийства детей мать записывала нежные видео с ними

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"Душа твоя". Незадолго до убийства детей мать записывала нежные видео с ними

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Признавшаяся в убийстве двух малышей нижегородка публиковала трогательные видео в соцсетях.

Мать из Нижнего Новгорода Елена Каримова, обвиняемая в убийстве двух своих детей, опубликовала трогательное видео с ними за несколько дней до убийства. Ролик Елена выложила в своём "инстаграме". На него обратил внимание телеграм-канал Shot. На кадрах мама едет с детьми в машине и слушает трогательную песню "Мама".

Дочке Хадиже было четыре годика, сыну Сулейману — только два.

<p>Видео: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">Shot</a></p>

Напомним, обгоревшие останки детей были найдены на овощебазе в Семёновском районе области. Позже следователи задержали мать убитых детей — она призналась, что сама убила и попыталась сжечь малюток. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.

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