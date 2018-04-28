В Новую Москву могут протянуть ещё одну линию метро

Новая ветка будет проходить через Западное и Восточное Бирюлёво параллельно Курскому направлению железной дороги.

В Новую Москву планируется протянуть ещё одну линию метро. Как сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса, речь идёт о Бирюлёвской линии.

— Мы закладываем возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлёво на новые территории ещё одной веткой, — сказал заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

Отмечается, что новая ветка будет проходить через Западное и Восточное Бирюлёво параллельно Курскому направлению железной дороги. При этом ветка фактически дойдёт до Щербинки.

В данный момент власти рассматривают возможность строительства в Бирюлёво линии метро с шестью станциями.