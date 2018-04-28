"Живём в дружбе и понимании". Назарбаев назвал Россию "Богом данным соседом"

По мнению лидера республики, такое сотрудничество отвечает коренным интересам и Астаны, и Москвы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что между республикой и Россией выстроены очень близкие отношения, которые можно назвать образцовыми.

— Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живём, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном, — сказал Назарбаев, открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана.

Глава республики выразил приверженность данному принципу и заявил о необходимости и в дальнейшем следовать ему. По мнению Назарбаева, это отвечает коренным интересам и Астаны, и Москвы. Он добавил, что у Казахстана дружественные отношения с соседними странами.