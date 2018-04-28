СК раскрыл подробности задержания матери, которая убила и сожгла своих детей

Оказывается, что выйти на след жительницы Нижегородской области удалось благодаря свидетелю.

СК установил личность матери, которая убила своих детей — четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына, и вышел на её след благодаря очевидцу. С помощью предоставленной им информации следователи смогли оперативно задержать Елену Каримову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлию Склярову.

— Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию, — добавила сотрудница ведомства.

Отмечается, что довольно много жителей региона откликнулись на призыв сотрудников правоохранительных органов оказать содействие в расследовании столь ужасного преступления.

Как уже сообщал Лайф, обгоревшие останки детей были найдены на овощебазе в Семёновском районе Нижегородской области. Позже следователи задержали мать убитых детей. Елена Каримова призналась, что сама расправилась и попыталась сжечь малюток. Она утверждает, что якобы не могла обеспечить детей.