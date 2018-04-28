В России с начала года предотвратили семь терактов

Сообщается, что преступники готовили их в Уфе, Саратове, Нижнем Новгороде, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Твери и Самаре.

Российские спецслужбы за четыре месяца этого года предотвратили в стране четыре террористических акта. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается, злоумышленники планировали их в Уфе, Саратове, Нижнем Новгороде, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Твери и Самаре. Удалось задержать 16 боевиков ИГИЛ*. Все они оказали активное сопротивление. Кого не взяли живыми, уничтожили.

10 апреля директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщал, что было предотвращено шесть терактов, в том числе в саратовском торговом центре и на избирательных участках в Башкирии и Ингушетии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.