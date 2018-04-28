Никуда без "рюмки водки"? Появились кадры со съёмок нового клипа Киркорова

Уникальные кадры со съёмок клипа на новую песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" оказались не менее интересными, чем сам ролик. Видео творческого процесса опубликовал портал Super.

Публикация от Super (@super.ru) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT

В ролике переодетый в бомжа Григорий Лепс и "тинейджер" Киркоров распевают хит "Рюмка водки на столе". При этом отметим полное вживание артистов в образы своих персонажей: даже при выключенной камере звёзды продолжают исполнять свои роли.

Напомним, в нашумевшем клипе популярная певица и телеведущая Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина. Кроме того, в видео снялись Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, рэпер Гнойный и другие известные личности.