Никуда без "рюмки водки"? Появились кадры со съёмок нового клипа Киркорова

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Никуда без "рюмки водки"? Появились кадры со съёмок нового клипа Киркорова

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Уникальные кадры со съёмок клипа на новую песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" оказались не менее интересными, чем сам ролик. Видео творческого процесса опубликовал портал Super.

В ролике переодетый в бомжа Григорий Лепс и "тинейджер" Киркоров распевают хит "Рюмка водки на столе". При этом отметим полное вживание артистов в образы своих персонажей: даже при выключенной камере звёзды продолжают исполнять свои роли.

Напомним, в нашумевшем клипе популярная певица и телеведущая Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина. Кроме того, в видео снялись Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, рэпер Гнойный и другие известные личности.

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