Лавров: Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции.

— Мы сегодня приняли совместное заявление, которое будет распространено, в нём отражены основные итоги нашей встречи. В любом случае мы твёрдо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии, — заявил дипломат.

Также глава российского МИД отметил, что урегулирование сирийского конфликта должно происходить на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и рекомендаций, выработанных конгрессом нацдиалога, который прошёл в Сочи.

По словам Лаврова, Россия, Турция и Иран будут противостоять попыткам подорвать совместную работу стран-гарантов.

Вооружённый конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала войны попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.