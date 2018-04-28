Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в нашей стране в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра, — говорится в документе.

Согласно указу, Владимир Путин поручил правительству организовать до 1 июня оргкомитет, который и займётся подготовкой мероприятий, и утвердить его состав.

Как уже сообщал Лайф, таким образом российский лидер поддержал идею худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина.