Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году

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Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году

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Артистка балета Надежда Иванова в роли Наяды в сцене из балета "Наяда и рыбак. Сюита". Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в нашей стране в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра, — говорится в документе.

Согласно указу, Владимир Путин поручил правительству организовать до 1 июня оргкомитет, который и займётся подготовкой мероприятий, и утвердить его состав.

Как уже сообщал Лайф, таким образом российский лидер поддержал идею худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина.

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