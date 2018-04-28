Школьница разбила голову о рельсы после падения с моста из-за поезда-призрака

Девочка находится в тяжёлом состоянии в больнице, у неё травма черепа, сотрясение мозга и тяжёлые ушибы.

Ученица третьего класса разбила голову о рельсы после падения с моста в Дергачёвском районе Саратовской области. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщается, около 17:00 вблизи станции Алтата прогуливались несколько школьниц. Одна из них — девятилетняя девочка — забралась на самый верх железнодорожного моста. В один из моментов прозвучал сигнал автомобиля. Третьеклассница подумала, что это звук приближающегося поезда, и из-за испуга попыталась быстро спуститься, но упала на рельсы с большой высоты.

Агентство "СарИнформ" сообщает, что девочка получила травму черепа, сотрясение мозга и тяжёлые ушибы. В данный момент она находится в больнице в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают следователи, которые также опрашивают очевидцев.

Не исключается, что после проверки СК возбудит уголовное дело.