Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

Читайте также

Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

0

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Отмечается, что данные действия никак не повлияют на уровень деградации мессенджера.

Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, IP-адреса Telegram, которые находятся в составе данных подсетей, остаются под блокировкой.

— Разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера, — подчеркнули в Роскомнадзоре, отметив, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей продолжится.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, после того как 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к Telegram в России. Как ранее писал Лайф, в Москве зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×