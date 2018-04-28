Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

Отмечается, что данные действия никак не повлияют на уровень деградации мессенджера.

Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, IP-адреса Telegram, которые находятся в составе данных подсетей, остаются под блокировкой.

— Разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера, — подчеркнули в Роскомнадзоре, отметив, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей продолжится.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, после того как 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к Telegram в России. Как ранее писал Лайф, в Москве зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера.