Лишь бы не замёрзнуть. В Москве начнут отключать отопление с 29 апреля

В правительстве столицы отметили, что отопительный сезон прошёл без сбоев и аварий.

Отопительный сезон в Москве подходит к концу. Уже 29 апреля ПАО "МОЭК" приступит к переводу системы теплоснабжения в летний режим, что подразумевает поэтапное отключение отопления более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первую очередь с холодными батареями останутся административные здания, а уже после — жилые дома, школы и медицинские учреждения.

Дату окончания отопительного периода устанавливает Правительство Москвы. Решение принимается исходя из пятидневного периода, во время которого среднесуточная температура воздуха должна быть выше восьми градусов тепла.

— В связи с проведением чемпионата мира по футболу вся программа летних ремонтных работ на теплоснабжающем оборудовании согласовывалась с Правительством Москвы, а также с организаторами мероприятия, — рассказал управляющий директор МОЭК Денис Башук.

Как сообщил Башук, график летних работ предусматривает, чтобы на момент проведения игр чемпионата горячей водой снабжались все спортивные объекты и гостиницы, в которых должны проживать спортсмены и болельщики.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа.