Медведев: Кабмин на пороге обсуждения повышения пенсионного возраста

По словам политика, решение надо принимать аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему.

Правительство РФ стоит на пороге обсуждения на законодательном уровне вопроса о повышении пенсионного возраста. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, консультации и обсуждения идут уже не один год.

— Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне, — сказал глава правительства в эфире телеканала "Россия-1".

Глава кабмина отметил, что государству так или иначе придётся принимать решение, но принимать его следует аккуратно — чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательные настроения среди людей.

По мнению Медведева, существующая пенсионная система работает, хотя и не идеальна. Председатель правительства отметил, что, несмотря на ситуацию в экономике и ряд неблагоприятных факторов, "все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются".

Напомним, нынешний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.