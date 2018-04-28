Лавров пообещал "бескомпромиссную борьбу" с террористами в Сирии

Министр посоветовал патриотически настроенной оппозиции незамедлительно отмежеваться от террористов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что борьба с террористами в Сирии будет бескомпромиссной.

— Борьба с террористами будет абсолютно бескомпромиссной, — заявил он на пресс-конференции с главами МИД Турции и Ирана в Москве.

Лавров отметил, что патриотически настроенные отряды вооружённой оппозиции, которые хотят мира своей стране, должны незамедлительно отмежеваться от террористов и изгнать их из зон деэскалации.

Вооружённый конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.