МЧС экстренно предупреждает москвичей о грозе и ветре до 17 м/с

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с непогодой в Москве в ближайшие часы. Так, ожидается гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду и дождь.

— В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 апреля, местами в Москве, ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, — отмечается на сайте министерства.

В МЧС предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому стоит быть внимательнее на дорогах. Кроме того, из-за сильного ветра нужно обходить шаткие конструкции и не укрываться от дождя под деревьями.