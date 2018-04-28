Писательница из Норвегии предсказала плохое будущее России

По её мнению, россияне всё время хотят увеличивать территорию страны и от этого страна рухнет.

Норвежская писательница Эрика Фатланд дала свой прогноз по поводу будущего России. Для этого она провела своё исследование, посетив 14 стран, граничащих с РФ, и написала об этом книгу. Как сообщает Berlingske, в саму Россию она не приезжала.

Путешествие заняло у писательницы 259 дней. Она описала его как хождение "по большой карте вдоль российской границы". Она увидела, что во многих соседних с РФ странах живущие там люди хотят воссоединения с Россией.

Эрика Фатланд также пришла к выводу, что сами россияне готовы "использовать любую возможность" для увеличения территории страны и в итоге её ждёт та же участь, что и многие империи — она "будет расширяться, пока не рухнет".

— Не могу сказать точно, когда это произойдёт, но не думаю, что через 100 лет её граница будет выглядеть так, как сейчас, — отметила писательница.