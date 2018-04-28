Оказался на другом берегу. Жених чуть не пропустил свадьбу из-за разлива реки

В Тюмени из-за разлива Иртыша чуть не сорвалось бракосочетание — жених и невеста оказались на разных берегах реки, передаёт портал URA.RU.
Молодой человек собирался переправиться с левого берега на правый по льду, но неожиданно река вскрылась, начался ледоход. Воссоединиться молодым людям помогли спасатели.
— Инспекторы ГИМС помогли создать молодую семью. С левого берега на правый по просьбе невесты и свадебных гостей был доставлен жених, — сообщили порталу в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
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