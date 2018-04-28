Глава делегации России на "Евровидении": Мы отлично подготовились

Аксюта заявил, что команда просто хочет достойно выступить и завоевать европейскую публику.

Глава российской делегации на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" Юрий Аксюта считает, что в этом году соревнование пройдёт без провокаций в адрес певицы Юлии Самойловой. Продюсер заявил, что в Португалии любят Россию, "там даже объявления в магазинах делаются на русском языке".

— В этот раз мы туда едем с чувством глубочайшей удовлетворённости собственной работой — мы отлично подготовились, у нас прекрасная песня и замечательная исполнительница, — сказал он порталу "Дни.ру".

Аксюта пояснил, что всего в Португалию поедет команда из 20 человек, шесть из которых будут выступать на сцене. При этом, по его словам, российская делегация о местах не думает, а просто хочет достойно выступить и завоевать всю европейскую публику.

Напомним, что в этом году на песенном конкурсе Самойлова выступит с песней I Won't Break. Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" объявили о том, что изменят правила подсчёта голосов жюри.