Москалькова обратилась в ООН после ареста на Украине активистки из Крыма

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Москалькова обратилась в ООН после ареста на Украине активистки из Крыма

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Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Уполномоченная по правам человека в России назвала произошедшее грубым нарушением.

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с арестом жительницы Крыма и активистки "Волонтёров Победы" Елены Одновол на Украине.

— Я написала верховному комиссару по правам человека, потому что считаю это грубым нарушением, — приводит её слова ТАСС.

По мнению Москальковой, на Украине тем самым создают опасный прецедент, "когда свободу слова, когда убеждения человека начинают преследовать в уголовном порядке".

Ранее Херсонский суд арестовал Елену Одновол на два месяца.

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