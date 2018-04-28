Москалькова обратилась в ООН после ареста на Украине активистки из Крыма

Уполномоченная по правам человека в России назвала произошедшее грубым нарушением.

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с арестом жительницы Крыма и активистки "Волонтёров Победы" Елены Одновол на Украине.

— Я написала верховному комиссару по правам человека, потому что считаю это грубым нарушением, — приводит её слова ТАСС.

По мнению Москальковой, на Украине тем самым создают опасный прецедент, "когда свободу слова, когда убеждения человека начинают преследовать в уголовном порядке".

Ранее Херсонский суд арестовал Елену Одновол на два месяца.