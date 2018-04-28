Соцсеть "ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом

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Соцсеть "ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом

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Фото: © Flickr/vazovsky 

Администрация соцсети пояснила, что проблема может быть связана с работой провайдера.

Часть пользователей социальной сети "ВКонтакте" может испытывать проблемы с доступом к ней. Об этом сообщили в администрации ВК.

— Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера "Ростелеком-Краснодар". Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера, — говорится в официальном микроблоге "ВКонтакте" в Twitter.

Там подчеркнули, что на стороне самой социальной сети технических неполадок нет.

Ранее некоторые пользователи "ВКонтакте" действительно жаловались на проблемы с доступом к порталу.

Накануне же в соцсети "ВКонтакте" прокомментировали блокировку социальных сетей из-за Telegram. Там объяснили это "непониманием работы Интернета".

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