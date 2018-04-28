Соцсеть "ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом

Часть пользователей социальной сети "ВКонтакте" может испытывать проблемы с доступом к ней. Об этом сообщили в администрации ВК.
ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет.— ВКонтакте (@vkontakte) April 28, 2018
— Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера "Ростелеком-Краснодар". Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера, — говорится в официальном микроблоге "ВКонтакте" в Twitter.
Там подчеркнули, что на стороне самой социальной сети технических неполадок нет.
Ранее некоторые пользователи "ВКонтакте" действительно жаловались на проблемы с доступом к порталу.
Накануне же в соцсети "ВКонтакте" прокомментировали блокировку социальных сетей из-за Telegram. Там объяснили это "непониманием работы Интернета".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени