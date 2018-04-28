Соцсеть "ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом

Администрация соцсети пояснила, что проблема может быть связана с работой провайдера.

Часть пользователей социальной сети "ВКонтакте" может испытывать проблемы с доступом к ней. Об этом сообщили в администрации ВК.

ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет. — ВКонтакте (@vkontakte) April 28, 2018

— Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера "Ростелеком-Краснодар". Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера, — говорится в официальном микроблоге "ВКонтакте" в Twitter.

Там подчеркнули, что на стороне самой социальной сети технических неполадок нет.

Ранее некоторые пользователи "ВКонтакте" действительно жаловались на проблемы с доступом к порталу.

Накануне же в соцсети "ВКонтакте" прокомментировали блокировку социальных сетей из-за Telegram. Там объяснили это "непониманием работы Интернета".