Суд объяснил отказ выпустить из СИЗО экс-директора "Гоголь-центра"

Сегодня судья отклонил ходатайство следствия о переводе Малобородского под домашний арест.

Суд не стал смягчать меру пресечения экс-директору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобородскому, поскольку следствие не привело для этого достаточных оснований, сообщили в инстанции. Напомним, бывший директор является фигурантом дела о хищениях в театре.

— Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения…, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившего в суд 24 апреля, —говорится в релизе Басманного суда.

Суд отметил, что следователь не смог объяснить, почему Малобородского нужно перевести из СИЗО. Между тем в пресс-релизе СК РФ ссылался на "возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья".

Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобородского суд арестовал в июне по подозрению в мошенничестве.