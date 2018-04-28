"Какая-то задрипа". Лимонов раскритиковал норвежку за плохой прогноз для России

Эрика Фатланд заявила, что в итоге РФ ждёт та же участь, что и многие другие империи: она "будет расширяться, пока не рухнет".

Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов подверг резкой критике слова норвежской писательницы Эрики Фатланд, которая предсказала России плохое будущее.

— Я не знаю, что это за писательница и можно ли ей доверять. Первый раз слышу о ней, — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

По мнению писателя, наиболее великой Россия была в 1945 году, и он бы хотел, чтобы наша страна стала ещё более могущественной и величественной.

— И почему это Россия должна рухнуть? Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе, — подчеркнул Лимонов, добавив, что сама по себе ситуация является нонсенсом. — И неужели какая-то задрипа из Норвегии не понимает, что в 1991 году у России отняли 14 республик и больше половины населения?

Как ранее писал Лайф, Фатланд написала книгу, в которой дала свой прогноз по поводу будущего России, заявив, что в итоге страну ждёт та же участь, что и многие империи: она "будет расширяться, пока не рухнет". Работая над книгой, писательница провела исследование, посетив 14 стран, граничащих с РФ, однако на российскую территорию не приезжала.