Москву перед майскими праздниками сковали восьмибалльные пробки

Основные магистрали загружены из-за массового выезда москвичей за город. Впрочем, наиболее пиковые часы ещё впереди.

Загруженность на столичных дорогах к 17 часам вечера составила 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки". Сложнее всего ситуация складывается на юге и юго-востоке Садового кольца по внутренней стороне от станции метро "Таганская" до Крымской набережной, а также на МКАД: на юго-востоке по внутренней стороне и на юго-западе — по внешней.

На ТТК скорость снижена на юго-западе в обоих направлениях и на севере, северо-востоке по внешней стороне от Бакунинской улицы до улицы Нижняя Масловка.

Впрочем, наиболее пиковые часы ещё впереди, поскольку сегодня у россиян последний рабочий день перед длительными выходными и ещё не все освободились, чтобы отправиться за город. В ЦОДД водителям рекомендовали выезжать из столицы либо до 15 часов или после 22 вечера.