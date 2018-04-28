Москву перед майскими праздниками сковали восьмибалльные пробки

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Москву перед майскими праздниками сковали восьмибалльные пробки

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Основные магистрали загружены из-за массового выезда москвичей за город. Впрочем, наиболее пиковые часы ещё впереди.

Загруженность на столичных дорогах к 17 часам вечера составила 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки". Сложнее всего ситуация складывается на юге и юго-востоке Садового кольца по внутренней стороне от станции метро "Таганская" до Крымской набережной, а также на МКАД: на юго-востоке по внутренней стороне и на юго-западе — по внешней.

<p>Изображение с портала Яндекс.Карты</p>

На ТТК скорость снижена на юго-западе в обоих направлениях и на севере, северо-востоке по внешней стороне от Бакунинской улицы до улицы Нижняя Масловка.

Впрочем, наиболее пиковые часы ещё впереди, поскольку сегодня у россиян последний рабочий день перед длительными выходными и ещё не все освободились, чтобы отправиться за город. В ЦОДД водителям рекомендовали выезжать из столицы либо до 15 часов или после 22 вечера.

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